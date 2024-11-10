مدرب البرازيل يكشف عن ثنائي جديد تعويضًا لغياب لاعبي ريال مدريد المصابين

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية عن المستجدات الخاصة بقائمة المنتخب البرازيلي للمعسكر القادم حيث قرر دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، الإستعانة بثنائي جديد لتعويض غياب ميليتاو ورودريجو لاعبي ريال مدريد بعد تعرضهم للإصابة خلال مباراة فريقهم ضد اوساسونا.

مدرب البرازيل يستدعي هذا الثنائي

وشارك الثنائي في اللقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الليجا، وانتهت بفوز الملكي برباعية نظيفة.

وتعرض الثنائي لإصابات قوية جعلتهم يتركون أرضية الميدان من شدة الألم.

وأشارت صحيفة "جلوبو سبورت". أن المدير الفني لمنتخب البرازيل قرر باستدعاء الثنائي لياو أورتيز لاعب فلامنغو وجابرييل مارتينيلي بقائمة السيليساو لتعويض غياب لاعبي النادي الملكي.