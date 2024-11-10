الارشيف / الرياضة

فيتور بيريرا: اتحاد الكرة المصري يفضلون المجاملات والصداقات

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتور بيريرا: اتحاد الكرة المصري يفضلون المجاملات والصداقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل ستاد المحور مع البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الأسبق للتحدث عن الأزمة الأخيرة في التحكيم المصري.

فيتور بيريرا: اتحاد الكرة المصري يفضلون المجاملات

وقال فيتور بيريرا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" انتهت رحلتي إلى مصر في أغسطس، بعد 18 شهرًا من العمل الجاد والصادق".

وأضاف رئيس لجنة الحكام الأسبق: "فضل الناس العودة إلى الماضي، وبدلا من التنمية والعدالة فإنهم يفضلون المجاملات والصداقات لذا، ليس لدي الآن أي تعليقات حول الوضع ومايحدث في التحكيم المصري".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا