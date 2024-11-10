فيتور بيريرا: اتحاد الكرة المصري يفضلون المجاملات والصداقات

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل ستاد المحور مع البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الأسبق للتحدث عن الأزمة الأخيرة في التحكيم المصري.

فيتور بيريرا: اتحاد الكرة المصري يفضلون المجاملات

وقال فيتور بيريرا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" انتهت رحلتي إلى مصر في أغسطس، بعد 18 شهرًا من العمل الجاد والصادق".

وأضاف رئيس لجنة الحكام الأسبق: "فضل الناس العودة إلى الماضي، وبدلا من التنمية والعدالة فإنهم يفضلون المجاملات والصداقات لذا، ليس لدي الآن أي تعليقات حول الوضع ومايحدث في التحكيم المصري".