سيدات الزمالك لكرة السلة ينتصرن على مركز شباب الجزيرة في دوري الدرجة الأولى

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره مركز شباب الجزيرة بنتيجة 84 - 37، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة القلعة البيضاء بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدور الأول من بطولة دوري الدرجة الأولى.

سيدات الزمالك لكرة السلة ينتصرن على مركز شباب الجزيرة

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

33 - 4

43 - 18

58 - 27

84 - 37

ويتواجد سلة الزمالك "سيدات" في المجموعة الأولى التي تضم كل من: "بريميرو، ومركز شباب الجزيرة، والبطل الأوليمبي، واتحاد الشرطة".

من المقرر، أن يواجه الفريق نظيره اتحاد الشرطة، يوم السبت المقبل، على صالة الأخير، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لبطولة دوري الدرجة الأولى.

ويتكون الجهاز الفني لـ "سلة الزمالك سيدات" من،" محمد عبدالباقي مديرًا فنيًا، وشعبان عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمود عبدالتواب مخططًا للأحمال، وإيلاف محمد طبيبًا، ومها الأنور مديرًا إداريًا".