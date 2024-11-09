نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة المثلوثي يغادر القاهرة للانضمام إلى معسكر منتخب تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يغادر اليوم التونسي حمزة المثلوثي، مدافع نادي الزمالك، القاهرة متوجهًا إلى تونس للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويشارك المثلوثي بانتظام مع الزمالك في الفترة الأخيرة، حيث يضع المدرب جوزيه جوميز ثقته الكبيرة في إمكانياته.

ويستعد منتخب تونس لملاقاة مدغشقر في 14 نوفمبر الجاري، قبل أن يستضيف منتخب جامبيا في 18 من الشهر نفسه، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة في المغرب.

في سياق آخر، حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على سموحة بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من دوري NILE، حيث سجل ناصر منسي ومصطفى شلبي هدفي الفوز.

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يعودوا للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي.