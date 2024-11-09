نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإتحاد البرازيلي ينهي الشكوك حول تولي جوارديولا قيادة المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية نفى إيدنالدو رودريجيز، رئيس الإتحاد البرازيلي لكرة القدم، الأخبار التي أنتشرت مؤخرًا بخصوص وجود إتصالات بين الإتحاد البرازيلي ومدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، التي تزعم توليه منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي.

وقد أشار موقع "ذا أتلتيك" لتقريرًا هذا الأسبوع يوضح أن الإتحاد البرازيلي يبذل جهدًا كبيرا للتعاقد مع جوارديولا، وأنه تم التواصل معه أكثر من مرة خلال هذا العام.

وأشار التقرير أيضًا أن الجماهير البرازيلية ترغب وبشدة في تولي جوارديولا بديلًا للمدرب الحالي تيتي.

لكن أشار رودريجيز أن المنتخب البرازيلي لا ينوي للتعاقد مع جوارديولا، وأن المدرب الحالي للمنتخب هو دوريفال جونيور.

وأوضح رئيس الاتحاد في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أعلم جيدًا أن جوارديولا من أفضل وأعظم المدربين في العالم، ولكننا لم نخطط للتواصل معه، وحاليًا مدرب المنتخب الوطني هو دوريفال جونيور".

وعلي الجانب الآخر كان جوارديولا قد أشار في وقت سابق أنه يتمنى تدريب منتخب وطني، وهذا ما نشرته شبكة "ESPN "و أنه يرغب أن يقود منتخبًا يتواجد في منافسات كأس العالم أو بطولة أوروبا في المستقبل.