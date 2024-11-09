عاجل.. ريال مدريد يعلن إصابة إيدير ميليتاو بتمزق كامل في الرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ريال مدريد الاسباني ريال مدريد، منذ قليل، إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو، بتمزق كامل في الرباط الصليبي، وبهذا ينتهي موسمه مع الميرنجي.

ريال مدريد يعلن إصابة إيدير ميليتاو بالرباط الصليبي

وترك ميليتاو المباراة أمام أوساسونا، اليوم السبت، ضمن اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة 13 من الدوري الإسباني، وهو يبكي من شدة الألم.

واعلن ريال مدريد، بيانا رسميا، قال فيه: "لقد اجري اللاعب الفحوصات واعلنت الخدمات الطبية لريال مدريد، إنه تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة الغضروفين الهلاليين في ساقه اليمنى".

واشار البيان ان اللاعب بحاجه لعمليه جراحيه: "ميليتاو سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة".

وبهذا تم التأكد من غياب ميليتاو حتى انتهاء الموسم، بالرغم من إنه قد عاد مطلع هذا الموسم الجاري من نفس الإصابة التي تعرض لها مطلع في الموسم الماضي.

وقد استطاع النادي الملكي الفوز علي نظيره اوساسونا بنتيجه (4-0)، في ولكن شهدت المباراة إصابة الثلاثي رودريجو وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز.