أحمد جودة - القاهرة - فوز القناطر والمطرية وتعادل بهتيم وهزيمة قها بالقسم الثالث

انتهت اليوم السبت، مباريات الأسبوع الثالث للمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025، حيث أسفرت النتائج عن فوز بطا على قها بثلاث أهداف مقابل هدف، سجل أهداف بطا كلًا من يوسف محمد وأيمن رشاد (هدفين).

بينما تعادل بهتيم امام مدينة نصر بهدف لكلًا منهما، والمرج امام رع بثلاث أهداف لكلًا منهما، سجل أهداف المرج كلًا من عماد صابر ومحمد حسن (توتا) وإسلام محمد (التتش)، بينما سجل أهداف رع محمد عيد واحمد سعيد (هدفين)، وتصدي ياسر خالد حارس مرمي المرج لركلة جزاء رع سددها اللاعب عادل امام.

إما عن باقي النتائج، فجاءت كالاتي:

طوخ 2-1 القومي

المطرية 1-0 سبورتنج كاسل

بهتيم 1-1 مدينة نصر

هليوبوليس 0-0 اسكو

النصر للتصدير 1-2 الطيران

بينما حصل ليفيلز على راحة هذا الأسبوع



ترتيب المجموعة السادسة

1- طوخ 7 نقاط

2- القناطر الخيرية 7 نقاط

3- ليفيلز 6 نقاط

4- قليوب 6 نقاط

5- المرج 5 نقاط

6- الطيران 5 نقاط

7- مدينة نصر 5 نقاط

8- رع 4 نقاط

9- المطرية 4 نقاط

10- بطا 3 نقاط

11- قها 3 نقاط

12- سبورتنج كاسل نقطتان

13- بهتيم نقطتان

14- اسكو نقطتان

15- هليوبوليس نقطتان

16- النصر للتصدير دون نقاط

17- القومي دون نقاط