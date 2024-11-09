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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. أنشيلوتي ينتظر رد الفعل أمام أوساسونا وانتكاسة دي زيربي و"نيزك" كاسادو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 9- 11- 2024:
غلاف ماركا
- أنشيلوتي يطلب من اللاعبين الاستيقاظ
- المدرب يريد رد فعل ضد أوساسونا
- “سنرى ما إذا كنا سنطبق ما تحدثنا عنه” - “إنها ليست مشكلة في الهجوم”
- الاجتماع بين المدرب واللاعبين عقد يوم الخميس لإيجاد الحلول
غلاف آس
- أريد أن أرى رد الفعل؟
- أنشيلوتي يطالب بحقائق من اللاعبين وليس "كلامًا تحمله الريح"
- "فينيسيوس؟ أنشيلوتي لا أريد تغيير مركز اللاعب الذي يصنع الفارق"
- أنشيلوتي "مبابي غارق مثل أي شخص آخر"
موندو ديبورتيفو
- نيزك كاسادو
- إدارة ريال مدريد بدأت بالنظر في بدائل لأنشيلوتي
سبورت
- ريال مدريد يستقبل اليوم أوساسونا صاحب المركز الخامس في الترتيب وفي لحظة جيدة
- سانتياجو برنابيو سيحكم على الفريق الأبيض بعد الهزائم أمام ميلان والبرسا، وانتكاسة أخرى ستتسبب في أزمة
ليكيب الفرنسية
- ليكيب تسلط الضوء على انتكاسة مارسيليا مع دي زيربي