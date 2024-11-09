الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. أنشيلوتي ينتظر رد الفعل أمام أوساسونا وانتكاسة دي زيربي و"نيزك" كاسادو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. أنشيلوتي ينتظر رد الفعل أمام أوساسونا وانتكاسة دي زيربي و"نيزك" كاسادو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 9- 11- 2024:

غلاف ماركا

  • أنشيلوتي يطلب من اللاعبين الاستيقاظ
  • المدرب يريد رد فعل ضد أوساسونا
  • “سنرى ما إذا كنا سنطبق ما تحدثنا عنه” - “إنها ليست مشكلة في الهجوم”
  • الاجتماع بين المدرب واللاعبين عقد يوم الخميس لإيجاد الحلول
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غلاف آس

  • أريد أن أرى رد الفعل؟
  • أنشيلوتي يطالب بحقائق من اللاعبين وليس "كلامًا تحمله الريح"
  • "فينيسيوس؟ أنشيلوتي لا أريد تغيير مركز اللاعب الذي يصنع الفارق"
  • أنشيلوتي "مبابي غارق مثل أي شخص آخر"
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موندو ديبورتيفو

  • نيزك كاسادو
  •  إدارة ريال مدريد بدأت بالنظر في بدائل لأنشيلوتي
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سبورت

  • ريال مدريد يستقبل اليوم أوساسونا صاحب المركز الخامس في الترتيب وفي لحظة جيدة
  • سانتياجو برنابيو سيحكم على الفريق الأبيض بعد الهزائم أمام ميلان والبرسا، وانتكاسة أخرى ستتسبب في أزمة

ليكيب الفرنسية

  • ليكيب تسلط الضوء على انتكاسة مارسيليا مع دي زيربي
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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