نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد بث مباشر مباراة العراق والأردن القادمة ضمن تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة بجودة HD في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزداد عمليات البحث على الإنترنت بين عشاق كرة القدم في الوطن العربي لمعرفة موعد مباراة العراق والأردن القادمة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث يترقب الجماهير هذه المواجهة الحاسمة التي تعد واحدة من المباريات الهامة خلال هذه التصفيات، ويتطلع كل من منتخب العراق ومنتخب الأردن إلى تقديم أداء مميز لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وتعد هذه المباراة فرصة لكل فريق لإظهار قوته وتأكيد مكانته بين المنتخبات الآسيوية.

موعد مباراة العراق والأردن القادمة

ومن المقرر أن تُقام مباراة العراق والأردن يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024. وسيتم انطلاق المباراة في الأوقات التالية حسب كل دولة:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن بجودة HD

وتتولى عدة قنوات رياضية عربية نقل مباراة العراق والأردن بجودة عالية HD، مما يتيح للمشاهدين متابعة المباراة بتفاصيل دقيقة وجودة صوت وصورة ممتازة. وإليكم القنوات الناقلة وتردداتها:

1. قناة العراقية الرياضية

وتعد قناة العراقية الرياضية من القنوات البارزة التي تغطي المباريات الخاصة بالمنتخب العراقي، ويمكن متابعتها عبر التردد التالي:

التردد: 10719

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD

2. قناة الكأس الرياضية

وتعتبر قناة الكأس من القنوات الرياضية التي تقدم تغطية مميزة للعديد من البطولات العربية والدولية، ويمكن استقبالها عبر التردد التالي:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/5

جودة البث: HD

أهمية مباراة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

وتأتي مباراة العراق والأردن كجزء من تصفيات كأس العالم 2026، وهي مرحلة حساسة يتطلع فيها كل فريق إلى كسب النقاط اللازمة للتأهل، وتساهم هذه المباراة في تعزيز فرص التأهل، حيث يسعى كل من المنتخب العراقي والمنتخب الأردني إلى حصد النقاط الثلاث التي تعزز مركزهم في الترتيب، وتتميز هذه المباراة بطابعها التنافسي القوي، مما يجعلها تحظى بمتابعة واسعة من الجماهير في كل من العراق والأردن.

كيفية متابعة المباراة عبر البث المباشر

وللمشاهدين الذين يفضلون متابعة مباراة العراق والأردن عبر البث المباشر، تتيح القنوات الناقلة خدمة البث المباشر بجودة عالية على منصاتها الرقمية، حيث يمكن الوصول إلى المباراة عبر الموقع الرسمي للقنوات أو تطبيقاتها، مما يسهل مشاهدة المباراة من أي مكان.

التشكيلة المتوقعة للفريقين

ولكل من منتخب العراق ومنتخب الأردن مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يتوقع أن يقدموا أداءً استثنائيًا خلال المباراة، وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين:

منتخب العراق: حراسة المرمى: جلال حسن. الدفاع: علي فايز، علي عدنان، ريبين سولاقا، مصطفى ناظم. خط الوسط: أمجد عطوان، حسين علي، صفاء هادي. الهجوم: مهند علي، أيمن حسين، إبراهيم بايش.

منتخب الأردن: حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى. الدفاع: طارق خطاب، إحسان حداد، يزن العرب، سالم العجالين. خط الوسط: خليل بني عطية، نور الروابدة، بهاء فيصل. الهجوم: ياسين البخيت، موسى التعمري، حمزة الدردور.

توقعات الجماهير وتحليل المباراة

ويترقب الجماهير العربية هذه المواجهة بشغف، حيث من المتوقع أن تكون مباراة مليئة بالإثارة والحماس. ويعتمد كل فريق على مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. ويتوقع المحللون أن تشهد المباراة توازنًا في الأداء، حيث يمتلك كلا الفريقين قوة هجومية وصلابة دفاعية.

الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين

فيما يستعد منتخب العراق ومنتخب الأردن لهذه المباراة بإجراء التدريبات النهائية تحت قيادة مدربيهما، مع التركيز على الجوانب التكتيكية واستراتيجيات اللعب. ويسعى كل فريق لتقديم أداء مثالي يضمن له التفوق على الخصم، حيث تُعد النقاط الثلاث من الأمور الأساسية التي يسعى كلا الفريقين للحصول عليها لتحقيق أهدافهم في التأهل.

متابعة آخر أخبار المباراة

وللبقاء على اطلاع على آخر أخبار مباراة العراق والأردن، يمكن للمشجعين متابعة الأخبار عبر المواقع الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تحديث الأخبار أولًا بأول حول التشكيلة النهائية وأي تغييرات تطرأ على التشكيل.

وتشكل مباراة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 حدثًا هامًا في الساحة الرياضية العربية، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحقيق الانتصار. ومن خلال القنوات الناقلة والبث المباشر بجودة HD، يمكن للجماهير متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة، مما يعزز من التشويق والإثارة لهذه المواجهة المنتظرة.