نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف ساعة.. سموحة يواصل الضغط والزمالك يتقدم بهدف منسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مرت أول نصف ساعة من المباراة بين سموحة والزمالك، التي تُقام حاليًا على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وما زال الزمالك متقدمًا بهدف نظيف.

بدأ سموحة المباراة بالضغط المكثف، لكن ناصر منسي استغل خطأ فادحًا من الهاني سليمان، حارس سموحة، ليحرز هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 3 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، محمد شحاتة

الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"



أما على مقاعد البدلاء، فالتشكيل يضم: محمد صبحي، جيفرسون كوستا، أحمد محمود، أحمد فتوح، زياد كمال، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، كونراد ميشالاك، عمر فرج، حسام أشرف.