نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو اتحاد الكرة يفسر تصريحه المثير حول إصابة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحدث إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة المصري، جدلًا كبيرًا بتصريحاته حول إصابة لاعب خط وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، خلال مباراة فريقه أمام زد.

الكومي يفسر تصريحه بشأن إصابة إمام عاشور

وأشار الكومي إلى وجود شكوك حول توقيت إصابة عاشور، التي تأتي قبل أيام من معسكر منتخب مصر لشهر نوفمبر، حيث ستواجه مصر منتخبي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وخلال تصريحاته التلفزيونية، قال الكومي: "همس لي أحد الأصدقاء خلال مباراة الأهلي وزد قائلًا إنه يتوقع إصابة إمام عاشور في الشوط الثاني لتجنب انضمامه للمنتخب في معسكره المقبل".

وأكد الكومي أنه يتمنى التألق لعاشور مع الأهلي، لكنه دعا للكشف تفاصيل الإصابة وحجمها بوضوح.

لاحقًا، أوضح الكومي موقفه عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" قائلًا إن تصريحاته في برنامج "الماتش" حول إصابة نجم الأهلي فُهمت خطأ، مؤكدًا احترامه الكبير لإمام عاشور الذي يعده من نجوم المستقبل للكرة المصرية، وبيّن أنه كان يروي حديثا عابرا دار بينه وبين صديق.

