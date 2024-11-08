انت الأن تتابع خبر تشكيل الزمالك لـ مواجهة سموحة في الدوري المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن‎ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

‎ويضم تشكيل الزمالك كل من:

‎حراسة المرمى: محمد عواد.

‎خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

‎خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

‎خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء،