نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يونيون برلين وفرابيورج في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فرابيورج ضيفا على نظيره يونيون برلين، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا".

يونيون برلين يستضيف فرابيورج في البوندسليجا

ويستضيف ملعب ان دير التن فوريستراي معقل الحديديون، مواجهة يونيون برلين وفرابيورج، تحت صافرة الحكم الألماني توبياس ريتشل.

ويدخل فريق فرابيورج المباراة، في المركز السادس برصيد 16 نقطة، بينما يأتي يونيون برلين في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

موعد مواجهة يونيون برلين وفرابيورج في البوندسليجا

من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

ويمكنكم مشاهدة مواجهة يونيون برلين وفرابيورج عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات البوندسليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports 5.