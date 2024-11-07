عاجل.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية زد في ركلة جزاء أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المحلل التحكيمي أحمد الشناوي، مدى أحقية فريق زد في الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي بالمباراة التي أقيمت بينهما، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

الشناوي: زد استحق ركلة جزاء أمام الأهلي

قال أحمد الشناوي في تصريحاته عقب المباراة، إن هناك ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة في لقطة تدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي على قدم أحمد رشيد مهاجم زد.

وحقق فريق الأهلي، الفوز على نظيره زد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المقاولون العرب.

وجاء هدف فوز الأهلي أمام زد عن طريق طاهر محمد طاهر بالدقيقة “11” من الشوط الأول.

وبهذا الفوز؛ ارتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.