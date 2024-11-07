لاعب الأهلي السابق يهاجم كهربا: "جاء ليغيظ الزمالك فقط"

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أحمد جودة - القاهرة - فجر علاء إبراهيم نجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة كبيرة بشأن أداء محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

علاء إبراهيم: كهربا جاء الأهلي لـ “يغيظ” الزمالك

وقال علاء إبراهيم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن محمود كهربا من المفترض أن يرحل منذ سنتين أو ثلاث سنوات.

وتساءل علاء إبراهيم: ما الإضافة التي قدمها كهربا منذ قدومه، وجاء ليغيظ الزمالك فقط، لكن لم نجد فارقا قدمه في المباريات.

واختتم علاء إبراهيم: كهربا ليس لديه ما يقدمه فنيا، ومنذ أتى لم يُقدم شيئًا، وكان من الممكن أن يرحل قبل 3 سنوات من الآن.

