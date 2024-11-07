نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 7- 11- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري، في جميع البطولات سواء المحلية أو الدولية.

أبرز مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

زد أف سي ضد الأهلي، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي.

أبرز مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

آينتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براغ، في تمام الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة عبر قناة بي إن سبورتس 2 إتش دي.

سانت جيلواز ضد روما، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة، عبر قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي.

جالطة سراي ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة، عبر بي إن سبورتس 3 إتش دي.

نيس ضد تفينتي أنشخيدة في تمام الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة.

مانشستر يونايتد ضد باوك سالونيكا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة

أبرز مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي ضد إف سي نوح، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

أهم مباريات الدوري السعودي اليوم

الخلود ضد الشباب، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة، عبر قنوات السعودية الرياضية إتش دي.

العروبة ضد الاتحاد، في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قنوات السعودية الرياضية إتش دي.