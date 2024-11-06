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أحمد جودة - القاهرة -

يعلن الأتحاد المصري للألعاب الترفيهية عن انطلاق بطولة كأس مصر للمرة الأولى للكورفبول والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة.

بمشاركة 12 نادي.. اتحاد الألعاب الترفيهية يعلن انطلاق بطولة كأس مصر للكورفبول

وتقام بطولة كأس مصر للكورف بول لأول مرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 علي ملاعب نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر.

و تنطلق قرعة بطولة كأس مصر للمباريات في تمام الساعة 11 ظهر الجمعة بحضور مندوب عن كل نادي حيث تضم البطولة المرحلتين 15 سنة والعمومي.

وتبدأ منافسات البطولة الساعة الواحدة ظهرا، وتقام البطولة بنظام المجموعات ثم مباريات الدور قبل النهائي.

عدد الفرق المشاركة تحت 15 سنة 7 فرق، بينما مرحلة عمومي 12 فريق، والفريق مكون من 8 لاعبين أقل عدد و16 كعدد أقصى، ومن المقرر أن تنطلق المباريات النهائية الساعة 9 مساء.

وتعد تلك أول بطولة كأس لرياضة للكورفبول، وأعرب أحمد البكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية عن امتنانه بتنظيم البطولة، ويأمل خروجها بشكل منظم.

وأشار أحمد البكري أن إقامة هذه البطولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة.



يهدف الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية على تعزيز مفهوم أن الرياضة والأنشطة ذات الصلة تساعد على التطوير البدني والاجتماعي والعقلي والروحي، مما يؤدي إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ويساعد الأفراد علي أن يكونوا أفضل.

لدى الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية مجموعة متميزة من اللعبات الرياضية والترفيهية لتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات المحليه والقاريه والدوليه.