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أحمد جودة - القاهرة -

أكد علاء ميهوب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الأجواء داخل الكرة المصرية غريبه رغم قوة الدوري المصري الممتاز على صعيد الشرق الأوسط.

علاء ميهوب: الأجواء داخل الكرة المصرية غريبه.. خلافات الحكام سوف تستمر لوقت طويل وأرفض الأستعانه بالأجانب



وقال علاء ميهوب خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " هناك خلافات بين الحكام مع بعضهم البعض وسوف تستمر إلى وقت طويل وتؤثر على بعض المباريات وأرفض الأستعانه بخبراء أجانب فى لجنة الحكام والفترة الأخيرة اكبر دليل وهناك أسماء كبيرة مصرية قادرة على قيادة التحكيم المصرى ".



أشار علاء ميهوب: " قرار الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بإراحة اللاعبين المحترفين ذكاء منه والنتائج تساعده على اتخاذ تلك القرارات ولا بد من منح فرصة للاعب طاهر محمد طاهر بعد التألق الفترة الأخيرة وناصر ماهر أيضا الذى يصنع الفارق حاليا مع فريق الزمالك".



وشدد: " الأستعانه بمحمد رمضان فى منصب المدير الرياضى بالنادى الأهلى قرار تأخر كثيرا ودخوله بقوه لا بد من هذا الأمر لضبط بعض الأمور وغرفة خلع ملابس القلعة الحمراء صعبة للغاية ثم التعامل بحكمة مع بعض اللاعبين ".



وأردف: " المغربى يحيى عطية الله بداء الظهور بشكل جيد مع فريق الأهلى رغم البداية الغير موافقه بعد مباراة الزمالك فى نهائي السوبر الأفريقى وجوده فى القلعة الحمراء سبب العودة للتألق ".



وأختتم علاء ميهوب حديثه قائلًا " أمام عاشور لاعب يتميز بالانطلاقات الهجومية وهذا الأمر لم يتواجد فى معظم لاعبو مركزه والفلسطينى وسام أبو على أفضل مهاجم حاليا وصفقه رابحه للقلعة الحمراء ودراسة الإستغناء عن الجنوب أفريقى بيرسى تاو منطقى بسبب تراجع مستواه بشكل كبير ودائما إظهار الغضب والتمرد بشكل دائم بسبب عدم المشاركة فى المباريات ".