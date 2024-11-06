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أحمد جودة - القاهرة - قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي إن أرسنال سيحاول الانتقام خلال مباراة الفريقين على ملعب سان سيرو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

إنزاجي مدرب إنتر ميلان يحذر لاعبيه من انتقام أرسنال

ويخوض الفريق الإنجليزي المباراة بعد حصوله على نقطة واحدة فقط من آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وبعد أربعة أيام فقط من الخسارة بهدف أمام نيوكاسل يونايتد.

أما إنتر ميلان فلم يخسر في آخر سبع مباريات ويحافظ على نظافة شباكه في دوري الأبطال هذا الموسم.

لكن إنزاجي حذر قبل مواجهة الأربعاء قائلا عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إن "أرسنال سيأتي إلى ملعبنا ولديه دافع الانتقام".

وأضاف المدرب الإيطالي "لقد تابعت مباراتهم أمام نيوكاسل، لقد خاضوا مباراة صعبة خارج ملعبهم، لكننا ندرك أننا بصدد مواجهة فريق يريد تقديم أداء قوي".

ويتخلف إنتر بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر في مشوار الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي قبل مباراتهما سويا يوم الأحد المقبل.

وشدد إنزاجي "نحتاج الفوز في المباراتين، وسنواجه فريقين في غاية القوة، لكن تركيزنا الأكبر ينصب على مواجهة الغد".

وتابع "أرسنال فريق معروف جدا ولديه هوية واضحة وفريق شرس ويقوده المدرب الرائع ميكيل أرتيتا".

وأشار مدرب إنتر ميلان "أرسنال تنافس مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، وهم أحد أقوى الفرق في أوروبا، وأحد المرشحين للفوز باللقب القاري".

واختتم سيموني إنزاجي تصريحاته "كرة القدم الإنجليزية ممتعة للكثيرين، لكنني سعيد في إنتر ميلان أحد أكبر الفرق في أوروبا".