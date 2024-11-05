نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يُجهز جلسة تجديد عقد الشناوي خلال أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على عقد محمد رمضان المدير الرياضي بالأهلي جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأسبوع المقبل لحسم ملف تجديد الحارس بعد حصول رمضان على الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس النادي بتجديد عقد الحارس الدولي لمدة ثلاثة مواسم.



وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "تُشير المعلومات الواردة من معسكر منتخب مصر الأسبوع المُقبل إلى أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب ينوي استبعاد الشناوي من المعسكر لإراحته".



وتابع: "وهو ما يحاول رمضان استغلاله لحسم ملف التجديد، وسبق أن أتفق الخطيب مع محمد رمضان على تجديد عقد الشناوي مقابل 35 مليون جنيه في الموسم، صافي الضرائب، مع استمرار إعفاءه من نسبة المشاركة في المباريات".



وأردف: "على أن يكون التجديد لمدة موسمين، لينتهي عقده في صيف 2027، بجانب منصب إداري في النادي بعد الاعتزال وهو ما سيُقدمه المدير الرياضي للحارس الدولي خلال الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل ".

