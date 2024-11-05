نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تنطلق الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية فى بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2024 /2025.
مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز
الخميس الموافق 7 نوفمبر
غزل المحلة ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 5 مساء.
الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في تمام الساعة 5 مساء.
زد إف سى أمام الأهلى في تمام الساعة 8 مساء.
يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر
سموحة ضد الزمالك في تمام الساعة 5 مساء.
بتروجت أمام مودرن سبورت في تمام الساعة 5 مساء.
إنبى ضد بيراميدز في تمام الساعة 8 مساء.
يوم السبت الموافق 9 نوفمبر
المصري ضد الجونة في تمام الساعة 5 مساء.
البنك الأهلى ضد فاركو في تمام الساعة 5 مساء.
سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلى في تمام الساعة 8 مساء.
القناة الناقلة لمباريان الدوري المصري
يمكنكم مشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري.