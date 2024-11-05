الرياضة

مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصري والقناة الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تنطلق الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية فى بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2024 /2025.

مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز

الخميس الموافق 7 نوفمبر

غزل المحلة ضد طلائع الجيش في تمام الساعة 5 مساء.

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في تمام الساعة 5 مساء.

زد إف سى أمام الأهلى في تمام الساعة 8 مساء.

يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر

سموحة ضد الزمالك في تمام الساعة 5 مساء.

بتروجت أمام مودرن سبورت في تمام الساعة 5 مساء.

إنبى ضد بيراميدز في تمام الساعة 8 مساء.

يوم السبت الموافق 9 نوفمبر

المصري ضد الجونة في تمام الساعة 5 مساء.

البنك الأهلى ضد فاركو في تمام الساعة 5 مساء.

سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلى في تمام الساعة 8 مساء.

القناة الناقلة لمباريان الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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