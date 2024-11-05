نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز المعلومات والمحطات بحياة حسن عابدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان حسن عابدين، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، من عام 1989، رحل وترك خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، وتنوعت أدواره بين السينما والتلفزيون، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المعلومات والمحطات في حياة حسن عابدين.

حسن عابدين



معلومات عن حسن عابدين

ولد حسن عابدين في 28 يوليو 1931، في محافظة بني سويف،و شهدت حياته العديد من التحولات حتى أصبح واحدًا من أبرز الشخصيات في مجال الدراما والمسرح المصري،و نشأ في منزل غني بالثقافة والفن، حيث كان والده الحاج عبدالوهاب من عائلة عابدين، وهو شخص مهتم بالثقافة. في منزله في قرية تزمنت بمحافظة الشرقية، كان يعقد جلسات ثقافية تجمع بين المثقفين وعشاق الثقافة في المنطقة.

مسيرة حسن عابدين الفنية

قام حسن عابدين بأداء العديد من الأدوار المميزة في مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، منها أفلام مشهورة مثل عنبر الموت، سنة أولى حب، على من نطلق الرصاص، ريا وسكينة، والشيطان امرأة، الأشقياء، سترك يارب إخراج حسن الصيفي، درب الهوى، فيفا زلاطة، بريء في المشنقة.

كما شارك أيضًا في العديد من المسلسلات مثل اه يا زمن، وأنا وانت وبابا في المشمش، فرصة العمر، الدنيا لما تلف، أبنائى الأعزاء.. شكرا، هو وهى، أهلا بالسكان، برج الأكابر.

ومن أعماله المسرحية مثل عش المجانين،على الرصيف المعاكس، ع الرصيف، الرعب الذيذ.