نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت تسلط الضوء على قمة الريال وميلان وماركا تكشف تأجيل مباريات كأس ملك اسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 05-11- 2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- لاجازيتا ديلو سبورت في دوري الابطال على الميلان اظهر صورته الحقيقية امام الريال

الشيطان يجب ان يكون في الجسد

يوفنتوس يفكر بشكل كبير

الانتر يرتكب المزيد من الاخطاء

لاتسيو في المركز الثالث توتو سبورت اليوفي الحقيقي مع موتا

في اميركا يصوتون لمشروع منع رد بل

انشيلوتي " يجب ايقاف الميلان "

الجماهير تحاصر سينر ماركا انشيلوتي " لا ارغب بالحديث عن كرة القدم فهي بشعة الآن "

جيرونا " للحفاظ على الحلم الاوروبي "

تأجيل عدة مباريات في كأس ملك اسبانيا آس الميلان امام الريال

موراتا نيران صديقة

تشابي يعود إلى الانفيلد

جيرونا، الكثير من الامل والعديد من الاصابات ليكيب ليل واليوفنتوس اليوم

ليل والابطال

موناكو ودوري الابطال في الرأس

باريس وغريزمان الانتقال المستحيل بيلد نيمار سيعود في 2025

رئيس النادي يعلن عن عودة قوية لنيمار في السنة الجديدة ذا صن اخفاق كبير

تن هاغ المقال رفض انضمام زيرزكي إلى اليونايتد ودفع مبلع 36.5 مليون باوند للمهاجم كونه كان يعاني في زيادة الوزن