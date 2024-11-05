نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البرومو التشويقي للموسم التاسع من برنامج "حبر سري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت قناة القاهرة والناس البرومو التشويقي للموسم التاسع من برنامج حبر سري الذي تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم.

تفاصيل برومو الموسم التاسع من “حبر سري”

وظهر بالبرومو مشاهد تشويقيه خلال ديكور البرنامج الجديد والذي ظهر به عدد من أبرز المشاهير الذين ظهروا بالمواسم السابقه من البرنامج.

وأبرز البرنامج عدد من المشاهد ايضا أثناء حصول حبر سري وأسما إبراهيم علي أفضل برنامج وإعلامية في عدد من المهرجانات والإستفتاءات الكبرى.

واختتمت القناه البرومو بجمله " أنتظروا أهم وأبرز نجوم مصر والوطن العربي في الموسم التاسع والأقوى من برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما ابراهيم ".

الإعلامية أسما إبراهيم

أسما إبراهيم قدمت مؤخرًا إحدى الحفلات في مدينة دبي كأول اعلامية مصرية تقدم الحفل كما استضاف عدد كبير من المشاهير وخاصة في عالم الموضة من جميع أنحاء العالم.