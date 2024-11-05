نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف آخر تطورات مستقبل جوميز مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تناول الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات مستقبل البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضح شوبير في تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة نادي الزمالك، بقيادة حسين لبيب، تسعى لتجديد عقد جوميز الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

وأضاف شوبير أن الإدارة تستهدف تمديد عقد المدرب البرتغالي لعام إضافي على الأقل، مشيرًا إلى أن جوميز تلقى عروضًا من أندية أخرى، لكنه لا يفكر حاليًا في مغادرة الزمالك، ويعمل على توظيف بعض اللاعبين في مراكز جديدة.

