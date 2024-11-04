الرياضة

بيراميدز يتحرك لتأمين زلاكة ويمنحه وعدًا بمكان أساسي بعد الإعارة

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعلن الإعلامي خالد الغندور، عن أول تحرك من إدارة نادي بيراميدز بعد اخبار تواصل مع زلاكة لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوبترا.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مسؤولو بيراميدز تواصلوا مع زلاكة أمس الأحد وتم إبلاغه أنه مستقبل النادي وهو لاعب ستار الجديد".

وتابع: "بيراميدز أبلغوا اللاعب بعودته بعد إنتهاء الإعارة إلى مكانه اساسيًا في تشكيل الفريق".

واختتم: "مسؤولوا بيراميدز قالوا لزلاكة "متخليش حد يلعب في دماغك وهنعدل عقدك وتكمل معانا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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