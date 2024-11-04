نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يتحرك لتأمين زلاكة ويمنحه وعدًا بمكان أساسي بعد الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الإعلامي خالد الغندور، عن أول تحرك من إدارة نادي بيراميدز بعد اخبار تواصل الأهلي مع زلاكة لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوبترا.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مسؤولو بيراميدز تواصلوا مع زلاكة أمس الأحد وتم إبلاغه أنه مستقبل النادي وهو لاعب ستار الجديد".

وتابع: "بيراميدز أبلغوا اللاعب بعودته بعد إنتهاء الإعارة إلى مكانه اساسيًا في تشكيل الفريق".

واختتم: "مسؤولوا بيراميدز قالوا لزلاكة "متخليش حد يلعب في دماغك وهنعدل عقدك وتكمل معانا".