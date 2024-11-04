أحمد جودة - القاهرة - الترسانة يهزم راية ويصعد للمركز الثاني بدوري المحترفين

حقق فريق الترسانة بقيادة جمعة مشهور فوزا مستحقا على فريق راية بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الترسانة في الدقيقة 24 بهدف محمد ناجح.



وأضاف كريم خميس الهدف الثاني للشواكيش من تسديدة صاروخية بالشوط الثاني.



بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق الترسانة عند 10 نقاط محتلا وصافة المجموعة، بينما يظل راية في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين.

وأدار المباراة الحكم مصطفى مدحت حكم ساحه، وعاونه مصطفى حسن مساعدًا أول، محمد هارون مساعدًا ثانيًا، حسن محمود حكمًا رابعًا.