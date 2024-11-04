نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السد المقبلة عقب التعادل أمام الوصل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، أمام نظيره فريق الوصل الإماراتي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة السد المقبلة عقب التعادل أمام الوصل

ومن المقرر أن يلتقي السد مع نظيره فريق الخور، في الجولة القادمة من عمر بطولة دوري نجوم قطر، وذلك يوم 22 نوفمبر الجاري الموافق الجمعة.

وستنطلق صافرة مباراة السد ضد الخور، يوم 22 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المُكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ملعب الخور.

القنوات الناقلة لمباراة السد ضد الخور في الدوري القطري

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات الكأس القطرية وبي إن سبورتس، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري القطري هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.