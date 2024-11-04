نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم مصير حراس مرمى الفريق عقب مباراة زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر داخل النادي الأهلي بأن إدارة الفريق تستعد لفتح ملف تجديد عقود عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وذلك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

الأهلي يحسم ملف الحراس بعد مباراة زد

وقال المصدر في تصريحات صحفية "النادي ينوي البدء في تجديد عقود اللاعبين بعد مباراة زد إف سي، التي تأجلت عدة مرات بسبب ارتباطات الفريق".

كما أوضح المصدر أن الأهلي يهدف إلى تجديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، لمدة موسمين، بالإضافة إلى تجديد عقد حمزة علاء، مع إعطائه فرصة للخروج على سبيل الإعارة للمشاركة في المباريات.

يُذكر أن الأهلي قد بدأ مشواره في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" بفوز كبير على سيراميكا كليوباترا، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع زد إف سي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من المسابقة.

