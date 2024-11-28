أعلن رئيس مهرجان بورسعيد السينمائي الناقد الفني أحمد عسر، تأجيل الدورة الأولى من المهرجان لاجل غير مسمىً،بعد قرار السيد محافظ بورسعيد اللواء اركان حرب محب حبشي، دون ابداء أسباب محددة للتأجيل من سيادته او تحديد الموعد النهائي لإنطلاق فاعليات الدورة الأولى.
الناقد الفني احمد عسر رئيس المهرجان أكد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الأولى للمهرجان و التي كان من مقرر انطلاقها في الفترة من 1ديسمبر و حتى اليوم الخامس من نفس الشهر للعام الجاري 2024، و أشار ان قرار التأجيل جاء مفاجئ للجميع .
يذكر ان مهرجان بورسعيد تنظمه جمعية بورسعيد للفنون الثقافية والمسرحية، تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع محافظ بورسعيد، السيد اللواء اركان حرب محب حبشي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل مهرجان بورسعيد السينمائي لأجل غير مسمى أعلن رئيس مهرجان بورسعيد السينمائي الناقد الفني أحمد عسر تأجيل الدورة الأولى من المهرجان لاجل غير مسمىبعد ق إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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