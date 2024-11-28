الإعلامية سالي عبد السلام تعلن فقدانها توأمها برسالة مؤثرة أعلنت مقدمة البرامج سالي عبد السلام عن فقدانها لجنينيها التوأم قبل ولادتهما في رسالة مؤثرة عبر حسابها بموقع F إقرأ المزيد

أعلنت مقدمة البرامج سالي عبد السلام عن فقدانها لجنينيها التوأم قبل ولادتهما، في رسالة مؤثرة عبر حسابها بموقع Facebook.

كتبت سالي عبد السلام: "قدر الله وماشاء فعل من كام يوم..وده بعد سنتين انتظار التؤام اللى كان نفسى فيهم اوى يا رب .. سنتين صبر وانت مفيش قدامك غير الصبر زى اى رزق والحمدلله ان اختبارى كان فى الصبر و بس مش اكتر وكنت طالباها تيجى من عند ربنا خالص ومن غير تدخل دكاترة..الحمدلله على نعمة الاخذ بعد العطاء .. يا رب".

وتابعت سالي عبد السلام: فقدت اغلى ما ليا.. واللى كان هيكون ليا..الحمدلله.. قدرى الحمدلله، انا بكتب الكلام ده عشان يمكن حد يتعلم!!! كل حد قالى وقال عليا مش عايزة تخلف عشان خايفة على جسمها و شغلها .. وكانت اوحش حاجة سمعتها فى حياتى ((( و هم لا يعلمون شيئاً)))) عشان كل حد بيضغط على اللى قدامه وفاكر انه حقه وده لا يحق له عشان المفروض انه قريب او معتبر نفسه كدة ومش من اهله اصلاً ولا يحق له و يحسسهم ان وراهم تارجت يا اما هيكون منبوذ منهم وهنسود عيشتك بسؤالنا كل شهر و نضغط عليك مع انهم مش هيشيلوا اصلا و محدش هيشيل غيرك..(((وهم لا يعلمون شيئاً))).

وأضافت سالي عبد السلام: اوعى تقولى انك حامل وخافى من العين واى كلام فى الموضوع ده بالذات !!!اهه مقولتش وبرضه محصلش ومع احترامى ليهم العرسة بتخلف ده مش انجاز ... ((((وهم لا يعلمون شيئاً))) عشان كل ست اوعى تبقى ب ١٠٠ ست و تشيلى مسؤولية كل حاجة لوحدك "لوحدك".. الست الجدعة بجد مبتاخدش حاجة.. الست الجدعة محدش بيساعدها و كله بيرمى عليها وكمان لما منعرفش نبقى زيها نعطلها او نقلل منها وبمعنى اصح نبقى سبب فى سقوط كل حاجة فيها مش اطفالها بس ! يا ريتنى قولت مبعرفش او مش هقدر عشان موصلش لكدة! (((وهم لا يعلمون شيئاً))))).

واستكملت: كلنا تعبنا و بنتعب ومحدش بيحس ومحدش طلب منك تحس، بس الرحمة ... الرحمة، كل اللى كتبت عنهم بينى و بينكم الله... انا لله وانا اليه راجعون.. ادعولى كتير .. راضية و الحمدلله، بس بنهار وانا بصلى ومش بطلب غير الثبات من ربنا، بس ليا بيتين فى الجنة .. اخترت الاخرة و الابقى يا الله.

يذكر أن سالي عبد السلام احتفلت بزفافها في أكتوبر 2022، في أحد فنادق القاهرة الكبرى وسط حضور نخبة كبيرة من المشاهير والنجوم. وخطفت سالي عبد السلام الأنظار في حفل زفافها بإطلالتين حملتا توقيع مصمم الأزياء العالمي نيكولاس جبران.