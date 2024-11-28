الزميل أحمد يحيى يفوز في مسابقة "القصة القصيرة بالكتاب الذهبي بمؤسسة روزاليوسف"

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الزميل الصحفي أحمد يحيى، بجائزة عن قصته "السمك قد يغرق أحيانا"، في النسخة الثانية من مسابقة القصة القصيرة التي ينظمها "الكتاب الذهبي" الصادر عن مؤسسة روزاليوسف، حيث تم الإعلان عن الفائزين مؤخرا من قبل الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد.

أحمد يحيى

تفاصيل المسابقة

تأتي هذه المسابقة في إطار مبادرة تهدف إلى "اكتشاف المواهب ودعم الكفاءات"، وقد شهدت مشاركة 50 مبدعا ومبدعة من 10 دول عربية.

تعد مسابقة القصة القصيرة إحدى الفعاليات الأدبية المهمة التي تسعى إلى تعزيز الإبداع الأدبي في العالم العربي. وقد تم اختيار 50 فائزا، منهم 27 مبدعا و23 مبدعة، من دول مثل مصر والسودان والجزائر والمغرب وفلسطين والأردن والعراق وسوريا ولبنان واليمن.

سيتم نشر الأعمال الفائزة في العدد الجديد من "الكتاب الذهبي" تحت عنوان "50 قصة لـ50 مبدعا ومبدعة"، مما يوفر فرصة قيمة للمشاركين لنشر إبداعاتهم.



تم تشكيل لجنة تحكيم متخصصة لتقييم الأعمال المشاركة، تضم كوكبة من النقاد والكتاب المعروفين، منهم الدكتورة عزة بدر وأ. نبيل عبد الحميد وأ. محمد قطب وأ. أحمد فضل شبلول، وقد تم اختيار الأعمال الفائزة بناء على معايير نقدية دقيقة تضمن جودة الكتابة وابتكار الأفكار.

سيكون الكتاب الذي يتضمن الأعمال الفائزة من تقديم الكاتب الكبير يوسف القعيد، مما يضفي طابعًا خاصًا على هذا الإصدار.

"الكتاب الذهبي"

يعتبر "الكتاب الذهبي" واحدًا من أبرز الإصدارات الثقافية في مصر، حيث يسعى دائما لتقديم محتوى أدبي متميز يدعم المواهب الشابة ويبرز إبداعاتهم.