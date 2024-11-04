نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا.. شاهد بث مباشر مثير لمباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا 2024: القنوات الناقلة والتفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في قمة آسيوية واعدة، يلتقي النادي الأهلي السعودي بنظيره الشرطة العراقي على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024/2025. يُنتظر أن تشهد المباراة تنافسًا قويًا؛ حيث يدخل الأهلي بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه سلسلة انتصارات متتالية على فرق برسبوليس الإيراني، الوصل الإماراتي، والريان القطري، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن في البطولة.

من ناحية أخرى، يأمل فريق الشرطة العراقي في تحسين نتائجه وتقديم عرض قوي أمام الأهلي بعد مواجهات صعبة في الجولات السابقة، تضمنت خسارة ثقيلة من الهلال السعودي وتعادلين أمام النصر وباختاكور الأوزبكي. المباراة تعتبر فرصةً حاسمة للفريق العراقي لاستعادة توازنه والعودة إلى مسار المنافسة.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

ستبدأ المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة حصريًا على قناتي beIN Sports AFC 2 HD وSSC Sport 1 Extra، لتتيح للمشجعين في أنحاء الوطن العربي متابعة الحدث المرتقب مباشرةً.

التشكيلات المتوقعة

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيلة هجومية لتعزيز موقعه في الصدارة، بينما سيعتمد الشرطة على دفاع منظم للحفاظ على نقاط المباراة. يعزز الملعب الجماهيري لمصلحة الأهلي، الذي يطمح أن يقدم لجماهيره أداءً مميزًا يعكس طموحه في التتويج بالبطولة.

تابعوا هذه المواجهة المشوّقة، حيث يأمل الأهلي السعودي في الحفاظ على سجله المميز، بينما يسعى الشرطة لتحقيق انتصار يمنحه دفعة قوية في مشواره الآسيوي.