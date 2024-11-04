نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعين بـ "جراح" لحسم مصير عملية "الفتاق" لـ ياسر إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد الليثي، على لجوء الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدكتور أحمد جاب الله إلى أحد الجراحين الكبار من أجل معرفة سر الآلام القوية التي يشعر بها ياسر إبراهيم مدافع الفريق أسفل البطن.



وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " جاءت هذه الخطوة للإطمئنان على حالة اللاعب ومعرفة مدى حاجته لعملية جراحية "الفتاق" بسبب هذه الآلام".



وتابع: "لكن الجرّاح طمأن الجهاز الطبي وياسر إبراهيم وأكد أن هذه الآلام ليست بسبب "الفتاق" لكن سيتم إجراء أشعة وفحوصات أخرى للتأكد من هذا الأمر".



وغاب ياسر إبراهيم عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أمس الأول، السبت، في الجولة الإولى للدوري التي فاز فيها الأهلي 5-2 بسبب آلام البطن كما سيغيب عن مباراة زد الخميس المقبل في الدوري للإصابة ذاتها.

