نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهزية نجم الزمالك لمواجهة سموحة القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينضم ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية غدًا استعدادًا لمباراة سموحة في الجولة الثانية من دوري NILE، التي ستقام مساء الجمعة.

وكشف مصدر من الجهاز الطبي للفريق في تصريحات صحفية أن ناصر ماهر سيتدرب بشكل طبيعي غدا بعد موافقة طبيب الفريق، محمد أسامة، على عودته للمشاركة، حيث تعافى من الإصابة في العضلة الضامة التي تعرض لها أثناء مواجهة البنك الأهلي.

كما أفاد المصدر بأن جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، سيعتمد على ناصر ماهر في اللقاء المقبل لتعويض غياب أحمد سيد "زيزو"، الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

يذكر أن الزمالك قد حقق فوزا وديا على فريق الشمس اليوم، حيث انتهت المباراة بهدفين مقابل هدف، وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد فريق سموحة.

