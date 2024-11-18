نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد واتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعبه والهلال السعودي يحسم رحيل نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 18-11-2024 في السطور التالية:

الأهلي يُبلغ محمود كهربا بقرار جديد

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي طلب من محمد رمضان المدير الرياضي الغاء غرامة أزمة مباراة السوبر المصري بالإمارات أمام فريق سيراميكا كليوباترا بعد ترحيله من هناك بسبب ما بدر منه.

وكان محمد رمضان قد قام بتغريم كهربا بقيمة مليون جنيه وعودته إلى القاهرة بسبب الأزمة ثم تم تخفيضها إلى نصف مليون جنيه بعد الاعتذار له ولكولر أمام جميع اللاعبين.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي على إلغاء خصم 500 ألف جنيه من مستحقاته المالية وهي باقي الغرامة التي وقعت عليه بقيمة مليون جنيه بعد الاعتذار له وللسويسري مارسيل كولر المدير الفني بعد العودة إلى مصر.

وأضاف: جاء ذلك بسبب طلب كهربا من النادي مساندته في تسديد باقي غرامة نادي الزمالك التي وصلت إلى 6 مليون و500 ألف جنيه.



اتجاه في الزمالك لفسخ عقد لاعبه

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن إدارة نادي الزمالك تتجه لفسخ عقد إعارة زياد كمال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعودته من جديد إلى صفوف إنبي رغم التعاقد معه لمدة موسمين ونصف.

وشهدت الفترة الماضية الكثير من الأحاديث بشأن البنود الموجودة في عقد زياد كمال قادما من نادي إنبي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: إدارة نادي الزمالك تتحفظ على مستوى زياد كمال وهناك عدم اقتناع بقدراته مع الفريق بسبب كثرة الأخطاء التي يقع فيها مع مشاركته.

وأضاف: إدارة الزمالك ترغب في فسخ الإعارة بشكل ودي وعودة اللاعب لنادي إنبي مرة أخرى خلال الانتقالات الشتوية المقبلة مع تنازل الأخير عن باقي قيمة الإعارة.



الهلال السعودي يحسم رحيل نيمار

علق الهلال السعودي علي للتكهنات المنتشرة، حول مصير نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، وما أنتشر بشأن رحيله عن الفريق، خلال يناير المقبل،

وقد تعرض نيمار لإصابة عضلية أبعدته عن المباريات، التي تعرض لها عقب عودته من غياب لأكثر من عام، بسبب إصابة الرباط الصليبي، تنتشر الإشاعات حول إمكانية مغادرته صفوف الزعيم، خاصة مع عدم تقديمه الإضافة الحقيقية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية نقلت، عن مصدر بالهلال، قوله إن كل ما يتردد عن احتمال رحيل نيمار "أمر بعيد تماما عن الصحة".

وأشار المصدر أن الأحاديث المرتبطة بنجم السيليساو بناديي سانتوس وبوتافوجو البرازيليين، بأنها "مثيرة للسخرية".

وعلق مارسيو كالفيس، مستشار مارسيلو تيكسيرا، رئيس نادي سانتوس، بأنه لا توجد أي محاولات حول انتقال نيمار للفريق، وأن الأنباء المنتشرة في هذا الشأن غير صحيحة.

والجدير ذكره أن نيمار شارك في الموسم الحالي لدقائق قليلة، خلال مباراتي الهلال ضد العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

