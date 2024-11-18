العالم اليوم - بانتظار هوكستاين.. حزب الله سلم رده على المقترح الأميركي

انتم الان تتابعون خبر بانتظار هوكستاين.. حزب الله سلم رده على المقترح الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - تسلم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأحد، رد حزب الله على الورقة الأميركية المقترحة لوقف القتال مع إسرائيل.

ووفقا لمصادر "دوت الخليج"، يفترض أن يكون بري قد بعث برسالة إلى الموفد الأميركي إلى بيروت آموس هوكستاين عبر السفارة الأميركية في البلاد، تفيد بموافقة لبنان على بنود الورقة وبحاجة بعض البنود إلى مزيد من التشاور.

وتفيد المعطيات بتسليم السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، رد لبنان على الورقة طبقا للبروتوكول الذي يفترض اتباعه، لكن لم يتم التأكد من السفارة بوصول رد حتى الآن.

وتقول المصادر إن إرسال لبنان جوابا إيجابيا للسفارة الأميركية، يعد إشارة كافية لتحرك هوكستاين إلى بيروت ولقاء المسؤولين، وفي مقدمهم بري.

كما تؤكد المصادر المطلعة أن بعض الإجراءات التي تتضمنها البنود تحتاج إلى المزيد من النقاش، و"هذا يستدعي الحوار المباشر مع هوكستاين خلال زيارته المرتقبة".

ونفى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في حديث تلفزيوني علمه بوجود بند ينص على حرية عمل إسرائيل للرد على أي تهديد، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا البند الذي تضمنته الورقة في المرحلة الأولى تم سحبه وإدراجه في ملحق والذي لن يحظى بموافقة أو توقيع لبنان.

كما ينتظر أن يتم البحث في الساعات المقبلة في اللجنة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق القرار 1701 وهوية أعضائها المشاركين في ظل رفض حزب الله لوجود ممثلين عن ألمانيا وبريطانيا.