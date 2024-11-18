أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43922

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43922ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و922 شهيداً، و103 آلاف و898 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 76 شهيداً و158 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت بأنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال حربها الدموية ضد قطاع غزة لليوم الـ409 على التوالي، وسط قتل مستمر للمدنيين، وتدمير لكافة القطاعات والبنى التحتية وإبادة مربعات وأحياء سكنية بالكامل.