نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ضد أستون فيلا في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام مع نظيره فريق أستون فيلا اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام ضد أستون فيلا

وتنطلق صافرة بداية مباراة توتنهام وأستون فيلا عصر اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وأستون فيلا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

