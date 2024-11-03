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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى ويليام ساليبا مدافع آرسنال، ثقته في قدرة فريقه على تصحيح مساره، في لقاء مضيفه إنتر، الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

ساليبا: سنصحح المسار من بوابة إنتر

جاء ذلك بعد الخسارة على ملعب نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي.

وسيكون الفوز على إنتر خير إعداد لآرسنال قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، الأحد المقبل، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدافع الفرنسي الدولي للموقع الرسمي لآرسنال "الأسبوع المقبل أمامنا مباراتين كبيرتين نتطلع من خلالهما لتحقيق الفوز، أعتقد أن بمقدورنا تحقيق ذلك إذا قدمنا كل ما بوسعنا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ساليبا قوله "إنتر مباراة كبيرة، إذا فزنا سنستعيد ثقتنا وعلينا أن نفعل ذلك، نحن جميعا نرغب في خوض مباريات كبيرة مثل هذه".