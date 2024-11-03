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أحمد جودة - القاهرة - واصلت طيور النورس انتصاراتها تحت قيادة المدير الفني سامر عبد الرحمن بالفوز على نجمة سيناء خارج الأرض بهدف دون رد عن طريق محمود السيد بالجولة الرابعة لدوري الممتاز ب المجموعة الثانية أ ليرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط.

بورفؤاد يفوز على نجمة سيناء 0/1 بالدوري الممتاز ب

تسيد بورفؤاد المباراة على مدار الشوطين واستطاع تهديد مرمى نجمة سيناء بأكثر من فرصة كادت ان تزيد من نتيحة الفوز لولا سوء التوفيق وإلغاء حكم اللقاء هدف بداعي التسلل وسط دهشة الجميع وجاء ذلك التفوق الهجومي رغم النقص العددي الذي تعرض له الفريق بعد طرد اسلام سيد الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل بورفؤاد في هذه المباراة مكون من:

محمد الحضري في حراسة المرمى محمد الشحات، اسلام مجدي، هارون اسماعيل، اسامه صبحي، اسلام السيد، ادهم هيثم، عبد الرحمن كاستلو، محمد بسيوني، احمد ميزار، هيثم علي، محمود السيد.

فيما شاء كبديل: محمد متعب، محمد خالد، اسلام صالح، فارس زياده،بلال عارف.

وادارة المباراة حكم ساحه رزق بهنس، مساعد أول محمود جابر، مساعد ثاني محمود عفيفي، حكم رابع محمد عبد الرازق.

يذكر ان الجهاز الفني والإداري للفريق الأول للكرة بنادي بورفؤاد يتكون من: سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، أحمد بكري مدربًا عامًا، على كاشا مدربًا، تامر عسل مدربًا،أحمد دهب مدربًا مساعد، أحمد مسلم مدربًا للحراس،محمد منصور محلل اداء،أحمد الديب مديرًا إداريًا، عمرو معروف إداريًا، عادل عرفه شئون لاعبين دكتور مصطفي محمود رئيس الجهاز الطبي دكتور محمود الاسيوطى طبيب علاج طبيعي، مؤمن غريب علاج طبيعي وأصابات ملاعب،أحمد الزغبي تدليك وعلاج طبييعي، محمد قاسم تدليك وأصابات ملاعب، عبده الجرايحي مستشار مجلس الادارة، أحمد رضوان المشرف على الفريق الأول.