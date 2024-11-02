نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حمدي يقترب من العودة للزمالك بعد جراحة الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكمل أحمد حمدي، لاعب الزمالك، المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي. يتابع حمدي التأهيل تحت إشراف الدكتور محمد أسامة ومركز متخصص في الإمارات، سعيًا للعودة السريعة للمشاركة مع فريقه.

ومن المقرر أن يبدأ حمدي قريبًا المرحلة الثانية من التأهيل بإشراف طبيب الفريق، حيث يركز في تدريباته على استعادة قوة عضلات القدم وتعزيز قوة الرباط الصليبي.

وكان حمدي قد أجرى الجراحة في ألمانيا بتاريخ 13 يونيو بعد إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن أحمد حمدي هو ثالث لاعب من الزمالك يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، بعد محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، واللذين خضعا أيضًا للجراحة في ألمانيا بقرار من مجلس إدارة النادي.