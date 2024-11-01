نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يهزم الشمس في دوري سيدات الكرة الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على نظيره الزهور بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بصالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 11

25 - 19

25 - 13

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون، والطيران، وهليوليدو".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق مع نظيره المقاولون العرب، يوم الإثنين المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعد، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".