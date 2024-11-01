نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري السعودي يغري نجم ريال مدريد بعقد تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام عالمية أن البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني حدد موعد استقبال العروض من أجل انضمامه إلى أحد أندية الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

فينيسيوس يحدد 2026 للانتقال إلى الدوري السعودي

وأشار الصحفي سانتي أونا إلى أن فينسيوس يعتبر أحد أكبر أهداف أندية الدوري السعودي من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي في الفترة المقبلة.

وأكد سانتي أونا أن فينيسيوس وافق على استقبال عروض الدوري السعودي عقب نهاية كأس العالم 2026.

وأفاد سانتي أونا بأن فينسيوس يرغب في التتويج بجائزة الكرة الذهبية التي خسرها لصالح الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي هذا العام بعد أن كان أبرز المُرشحين للتتويج بها.

وأوضح سانتي أونا أن فينيسيوس يسعى لقيادة منتخب بلاده البرازيل للمنافسة على لقب كأس العالم القادم بالاستمرار مع ريال مدريد ثم خوض تجربة جديدة.

وألمحت صحيفة فوت ميركاتو الإيطالية أن مسئولي الدوري السعودي عرضوا راتبًا ضخمًا لم يحدث من قبل في تاريخ كرة القدم وذلك بداية من عام 2026.