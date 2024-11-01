نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب أشرف داري مدافع الفريق، عن مباراة سيراميكا كليوباترا، والمحدد لها غدًا السبت.

أشرف داري يغيب عن مباراة الأهلي وسيراميكا

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن أشرف داري تعرض لكدمة قوية أثناء مشاركته في مران الفريق مساء الأربعاء.

وأشار جاب الله إلى أن الكدمة التي تعرض لها داري في أنكل القدم، وهي نفس مكان الإصابة القديم، لذا فضل الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل جديد للاعب، للتخلص من آثار الكدمة وتفادي تجدد الإصابة.

وأكد طبيب الفريق أن داري بدأ تنفيذ البرنامج الاستشفائي والتأهيلي، للتخلص من الإصابة والعودة بعده للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

