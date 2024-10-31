نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يعود إلى فارق 4 نقاط.. آس: إندريك يختفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس 31- 10- 2024:ديفنسا سنترال

لاجازيتا ديلو سبورت

الإنتر يعود إلى فارق 4 نقاط

نتيجة ايجابية

الخوف على الميلان

يوريتش يلعب من اجل البقاء وفانولي لاستعادة مستوى تورينو

ماركا

انت الوحيد الذي تهم

انظار العالم تتوجه الى المتضريين من الفيضانات

آس

انت لست بمفردك

اندريك يختفي