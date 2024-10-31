الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يعود إلى فارق 4 نقاط.. آس: إندريك يختفي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الإنتر يعود إلى فارق 4 نقاط.. آس: إندريك يختفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس 31- 10- 2024:ديفنسا سنترال

 لاجازيتا ديلو سبورت

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 الإنتر يعود إلى فارق 4 نقاط
نتيجة ايجابية
الخوف على الميلان
يوريتش يلعب من اجل البقاء وفانولي لاستعادة مستوى تورينو

 ماركا

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 انت الوحيد الذي تهم
انظار العالم تتوجه الى المتضريين من الفيضانات

آس 

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 انت لست بمفردك
اندريك يختفي

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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