نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: نركز على الفوز أمام العين والتأهل لنصف نهائي كأس انتركونتيننتال للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على مواجهة العين الإماراتي غدًا في كأس القارات للأندية.

وقال قائد الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:"أول مرة أن نلعب في شهر 3 بطولات، الفترة الماضية اللاعبون انضموا للمنتخب ولعبوا مباريات كثيرة، لكن جلسنا مع بعض كلاعبين ونعرف إننا دائمًا نجيد اللعب تحت ضغط، وأي فريق نواجهه نحترمه".

وأضاف:"العين بطل آسيا وفريق كبير، لذلك نحن لا نفكر إلا في مباراة الغد في بطولة كبير وما مضى انتهى تمامًا".



وتابع:"أي إعلام في أي بلد يتحدث عن فريقه جيدًا ويدعمه ويحفزه، لكن نحن نُفكر في أنفسنا وسنلعب على ملعبنا وسط جماهيرنا، وبالتأكيد المباراة ستكون صعبة عليهم".



وهل يتأثر بفكرة التدوير؟ ليرد:"تكلمت في الموضوع ده ولا أريد الحديث فيه مجددًا، نحن في الأهلي بنركز في شغلنا فقط".

وأتم:"بالنسبة لنا مباراة الغد هي مباراة ببطولة، لكن نُفكر في النهائي وهذا هدفنا، سنلعب مباراة الغد من أجل الفوز والتأهل لنصف النهائي ثم الوصول للنهائي وصنع التاريخ وربنا يكرمنا ويوفقنا ونحصل على البطولة".