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أحمد جودة - القاهرة - يحل موناكو ضيفًا ثقيلًا على نظيره نيس والذي يشارك ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي.

تشكيل نيس المتوقع لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات، على أرضية استادأليانزا ريفييرا.

ويحتل موناكو وصافة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر باريس سان جيرمان، بينما يدخل نيس المباراة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

ويعول الفرنسي فرنك هايس مدرب نيس على المصري محمد عبدالمنعم الذي يعيش أفضل حالاته في الآونة الاخيرة مع فريقه، لتعويض غياب المدافع البرازيلي المخضرم دانتي سانتوس بسبب الإصابة.

تشكيل نيس المتوقع لمواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

▪︎حراسة المرمى: مارسين بولكا.

▪︎خط الدفاع: محمد عبدالمنعم - مويس بومبيتو - أنطوان ميندي.

▪︎خط الوسط: علي العابدي - هشام بوداوي - بابلو روزاريو - جوناثان كلاوس.

▪︎خط الهجوم: جيريمي بوجا - إيفان جيساند - يوسوفا موكوكو.

وتمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة نيس وموناكو عبر قناة bein sports XTRA2