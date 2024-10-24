نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستقر على شراء عقد بنتايك نهائيًا مقابل هذا المبلغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد الليثي، على استقرار مسئولو نادي الزمالك، على شراء عقد اللاعب المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، نهائيا من نادي سانت إيتيان الفرنسي.



وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " استقرار مسئولو نادي الزمالك على شراء عقد المغربي محمود بنتايك نهائيا من نادي سانت إيتيان الفرنسي".



وتابع: " يوجد بند يمنح الأبيض الحق في شراء اللاعب المغربي محمود بنتايك، مقابل مليون دولار ".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها مساء اليوم الخميس الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.