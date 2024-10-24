عاجل.. عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك دون شروط

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على موافقة عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك دون شروط

وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " موافقة عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك على التجديد للفريق وأبلغ اللاعب إدارة القلعة البيضاء بموافقته على التجديد".

وتابع: "عبد الله السعيد وافق على التجديد، بنفس قيمة عقده الحالي 12 مليون جنيه دون أي شروط مالية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها مساء اليوم الخميس الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.